Directeur SCP komt burgemeesters bijpraten

Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komt de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag in Utrecht bijpraten over de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Het SCP houdt bij hoe tevreden Nederlanders zijn over hun leven. In september zei het bureau te verwachten dat de pandemie in de laatste maanden van het jaar meer invloed zou gaan krijgen op het welbevinden van de bevolking.

Ook minister van Justitie, Ferd Grapperhaus, schuift weer aan bij het Veiligheidsberaad. Het beraad gaat praten over handhaving van de kerstdrukte in de winkels, over de aanpak tijdens de komende feestdagen en over extra activiteiten voor jongeren. Ze bespreken ook wat er eventueel gaat gebeuren als de coronacijfers niet drastisch gaan dalen. Grapperhaus en beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, geven na afloop van de bespreking een toelichting.

Voor de coronabijeenkomst houdt het beraad maandagmiddag in Utrecht een reguliere vergadering. De veiligheidsregio’s komen enkele malen per jaar bijeen om bestuurlijke zaken te bespreken van de diensten die onder de regio vallen. Dat zijn brandweerzorg, rampenbestrijding en geneeskundige hulp. Op alle diensten is in dit coronajaar een fors beroep gedaan.