Eis 15 jaar cel tegen verdachte ‘slaapwandelmoord’

Tegen de 29-jarige Davey de R. uit Beek is een celstraf van vijftien jaar geëist voor het doden van zijn vriendin. De man zegt zich niets te kunnen herinneren van het moment dat de 24-jarige vrouw in Didam eind 2019 gewelddadig om het leven werd gebracht en dat hij op dat moment slaapwandelde. Het Openbaar Ministerie noemt dat echter geen aannemelijk scenario.

De R. vertoonde de dag na de dood van zijn vriendin “bizar gedrag”. Dat bleek maandag in de strafzaak tegen De R. voor de rechtbank in Arnhem. In de periode dat hij zegt te hebben geslapen, is onder meer zijn dealer geappt, porno bekeken en is er op zijn rekening gebankierd.

Volgens de advocaat van De R. is niet uitgesloten dat het geweld een zeldzame uitwas is van de slaapstoornis ‘Non-REM parasomnie’. Deskundigen gaven aan dat de voorwaarden voor het optreden van die stoornis bij De R. aanwezig zijn, maar dat het wel erg onwaarschijnlijk is dat dat ook echt is opgetreden.

De 24-jarige vrouw stierf tussen vrijdagavond 20 december en zaterdagmorgen 21 december 2019 vroeg in de nacht in hun appartement. Ze was gewurgd en meerdere keren gestoken.

De R. zegt dat hij zaterdag om 03.00 uur ‘s morgens wakker werd naast zijn dode vriendin in een huis vol bloed en daarna zelfmoord wilde plegen. Maar in plaats daarvan heeft hij gepind, met dealers afgesproken, coke gebruikt, drank gehaald in Duitsland, onderweg zijn telefoon weggegooid, gewelddadige pornosites gekeken en seksdatingsites bezocht.

Op zaterdag heeft De R. zijn vriendin ook naar de badkamer gesleept en haar – en zichzelf – gewassen. Uiteindelijk heeft De R. zichzelf in zijn polsen gesneden en is hij naast zijn vriendin gaan liggen. Zo zijn de twee om 21.45 uur gevonden na een telefoontje van De R. met zijn vader. Daarvoor was al alarm geslagen door onder meer de werkgever van de vrouw, waar ze die dag niet was verschenen.

“Niet alleen heeft verdachte het slachtoffer het leven ontnomen, maar ook heeft hij haar familie onmeetbaar en onherstelbaar veel pijn en verdriet aangedaan”, aldus de officier van justitie tijdens de zitting. “Zij zullen, gelet op de houding van de verdachte, nooit weten wat er nu precies is gebeurd die nacht en wat voor verdachte de aanleiding is geweest om haar zo beestachtig en doelgericht toe te takelen.”