Enorme drukte bij kappers voor sluiting dinsdag

Er is maandag in het hele land een enorme drukte bij kappers, de dag voor de sluiting van salons in verband met de verscherpte coronamaatregelen. “Er is een enorme run op kappers, het is heel erg druk vandaag in onze branche. Je ziet dat kappers openingstijden verruimen en extra personeel inzetten”, laat een woordvoerder van de kappersbranche ANKO weten.

“We hadden al wel geanticipeerd op de berichtgeving: de openingstijden verruimd en online boekingen geopend. Er is een enorme run op de agenda nu”, zegt ook algemeen directeur Merel Venneman van Provalliance Nederland. Daaronder vallen zo’n vierhonderd salons waaronder de ketens Cosmo Hairstyling en Brainwash. “Het is ongelooflijk druk vandaag in alle salons. We hebben zoveel mogelijk collega’s in de salons staan om alle klanten te kunnen helpen, uiteraard binnen het RIVM-protocol.”

Mensen proberen niet alleen vandaag nog een plekje te bemachtigen, maar kijken ook alvast vooruit. “We zien dat mensen ook al bellen voor een datum die wordt geroepen als einde van de lockdown op 19 januari”, zegt woordvoerder Josien Kox van Kinki Kappers en Hizi Hair, met respectievelijk 38 en 66 salons.

De sluiting was geen volledige verrassing, zegt Kox. “Een lockdown in deze vorm was wel voorspeld. Wel is het ontzettend balen dat het zo snel al is, en voor zover nu bekend voor een langere periode dan verwacht. December is een hele belangrijke maand voor de retail, ook voor ons om mensen mooi maken.”

De impact van de sluiting is lastig te voorspellen. “Sowieso moesten we kijken wat de decembermaand ging brengen. Minder feestelijkheden gaan gearmd met in hoever je mooi wil zijn”, zegt Kox. Venneman kijkt alvast vooruit. “Na de vorige sluiting hadden we het heel druk. We gaan ons daarop voorbereiden en hopelijk de gezellige kerstdrukte op een veilige manier in januari inhalen. Daar kijken we naar uit.”