Gefluit van tegenstanders coronamaatregelen bij toespraak Rutte

Een klein groepje tegenstanders van de coronamaatregelen heeft zich bij de Hofvijver in Den Haag met gefluit laten horen tijdens de toespraak van premier Mark Rutte. In het torentje waar Rutte zijn toespraak houdt en ook op televisie was het gefluit te horen, de premier verwees er in zijn rede naar. “Het is geen onschuldige griep, zoals sommigen hierbuiten denken.”

Agenten hebben de demonstratie ontbonden, zegt de politie. De betogers zijn gesommeerd om zich te verspreiden. De politie kon nog niet zeggen of er demonstranten zijn aangehouden.

Tijdens de hele pandemie demonstreerden tegenstanders tegen maatregelen, die ze te ver vinden gaan in verhouding tot de gevaren van het coronavirus.