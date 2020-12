Google kampt met storing bij meerdere diensten

Google kampt maandagmiddag met een storing waardoor diverse diensten, waaronder e-mail en Hangouts, het niet doen.

Over een oorzaak is nog niets bekend. Google zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing, maar dat specifieke details nog niet bekend zijn.

Volgens een Nederlandse woordvoerder van Google lijken vooral diensten waarvoor ingelogd dient te worden getroffen door de storing. Zo kunnen gebruikers die al ingelogd zijn niet meer op YouTube komen, maar de videosite doet het prima in een browser waarop niet is ingelogd. Die omweg is echter niet voor alle diensten van toepassing: voor Google Docs of Gmail moet per definitie ingelogd worden.