Kabinet besluit over nieuwe, zware maatregelen tegen corona

Het kabinet neemt maandag besluiten over nieuwe, zware maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. In de ochtend is er crisisoverleg met bewindslieden die het meest bij de crisis zijn betrokken. Zij zullen de voorstellen bespreken die zondag in het Catshuis op tafel kwamen en die daarna verder zijn uitgewerkt door ambtenaren. Aansluitend neemt het kabinet daarover besluiten tijdens een extra ingelaste ministerraad.

Het is vrijwel zeker dat een groot deel van de winkels moet sluiten. Premier Mark Rutte liet dat vorige week al als optie doorschemeren. De invulling daarvan kan nog alle kanten op, zoals welke winkels precies en hoe lang. Ook over andere maatregelen die in het vizier liggen, is het nog niet duidelijk. Het gaat mogelijk om hernieuwde sluitingen van musea, bioscopen, theaters en andere evenementen. Ook scholen zouden een langere kerstvakantie kunnen invoeren, maar het is nog niet duidelijk of het kabinet dat besluit, wanneer het dan zou ingaan, hoe lang en om welke scholen het gaat.

Waarschijnlijk is maandagavond al een nieuwe persconferentie waarin Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de maatregelen aankondigen.

Aanleiding voor de haast bij het kabinet zijn de gestaag oplopende besmettingscijfers. De afgelopen week was er een flinke stijging en zondag tikte het aantal nieuwe coronabesmettingen bijna de 10.000 weer aan.