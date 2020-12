KHN: sluiting bar en restaurant in hotels symboolpolitiek

De sluiting van bars en restaurants in hotels is “het toppunt van symboolpolitiek”. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in reactie op de lockdownmaatregelen die het kabinet instelt. “Opnieuw wordt de horeca geraakt. Dit keer zijn de hotels keihard aan de beurt”, aldus de branchevereniging die stelt dat de horeca juist veilig is.

De maatregel voor hotels is wat KHN betreft dan ook buitenproportioneel en treft alleen hotelgasten. De sectororganisatie vraagt zich af of hotelrestaurants wel een afhaalfunctie mogen hebben. Voor KHN zou dat niet meer dan logisch zijn omdat hotels een zorgplicht hebben voor hun gasten.

KHN stelt ook dat de steunmaatregelen nog altijd onvoldoende zijn. Specifiek voor de hotellerie moet de TVL-regeling, waar ondernemers een beroep op kunnen doen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten, worden opengesteld voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. De grens voor die regeling van 30.000 euro per bedrijf per maand moet ook los worden gelaten en verhuurders van panden moeten worden verplicht om een huurverlaging door te voeren om zo de risico’s te delen met de horecabedrijven die van ze huren.

Tenslotte moet er geld worden toegezegd voor reclamecampagnes in het buitenland. Daarmee moet Nederland weer worden gepromoot als een veilige zakelijke en toeristische bestemming.