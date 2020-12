Loket voor aanvragen NOW-vergoeding dinsdag weer open

Het is vanaf dinsdag weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor coronasteun. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV bevestigd na de door premier Mark Rutte aangekondigde lockdown. Daardoor worden plotseling veel meer bedrijven getroffen door omzetverlies dan eerder het geval was.

Bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden kunnen de regeling, de zogeheten NOW-steun, gebruiken om de loonkosten door te betalen. Die tegemoetkoming is deze keer maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.

De periode om de steun aan te vragen voor de derde NOW-regeling was juist afgelopen. Het loket daarvoor was open van 16 november tot en met 13 december.