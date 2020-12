Ministerie VWS promoot vaccinatie tegen corona in de media

Het ministerie van Volksgezondheid begint deze week al via radio-commercials en advertenties in dagbladen met een publiekscampagne voor (gratis en vrijwillige) coronavaccinatie. De eerste vaccinaties worden begin volgend jaar verwacht.

Ook zullen mensen via sociale media en met online-advertenties worden geïnformeerd. Later in de campagne volgen buitenreclame en tv-spots. Geïnteresseerden kunnen ook terecht op de website www.coronavaccinatie.nl, met informatie over de verschillende vaccins, de volgorde waarin er wordt gevaccineerd en antwoorden op veelgestelde vragen.

“Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren”, aldus gezondheidsminister Hugo de Jonge. “Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we straks – in de loop van 2021 – stap voor stap terug kunnen naar ons leven van voor het corona-tijdperk. Ik begrijp dat er vragen leven over het vaccin. En ik zie ook dat er mensen zijn die nog twijfelen. Juist daarom starten we deze campagne; als wegwijzer naar antwoorden en naar betrouwbare informatie.”