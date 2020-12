Nog even snel een badkamerkastje scoren bij IKEA

Bij IKEA in Amsterdam is het na het nieuws over het sluiten van de winkels drukker dan normaal op maandagmiddag. Bezoekers lopen in en uit in het woonwarenhuis om nog snel hun benodigde spullen te halen. IKEA Nederland roept mensen op zich vooraf af te vragen of het echt nodig is naar de winkel te komen en zo ja, zich goed voor te bereiden en doelgericht te winkelen.

“IKEA Nederland steunt en respecteert de beslissing die de overheid hoogstwaarschijnlijk gaat nemen”, zegt een woordvoerster. “We wachten af wat er aangekondigd wordt en wat dat precies betekent voor onze winkeloperatie.”

Bij de ingang van de IKEA in Amsterdam houdt een medewerker precies bij hoeveel mensen er naar binnen gaan. Een vrouw geeft toe dat ze eigenlijk van plan was komend weekend haar badkamerkastje te halen, maar dat ze nadat ze het nieuws hoorde toch nu even snel is gegaan. “We zijn thuis aan het verbouwen en dat kastje heb ik echt wel nodig. Ik dacht, ik ga nu even snel, anders kan ik het de komende tijd wel op mijn buik schrijven. Eigenlijk wel erg dat ik dat nu doe. Maar ik heb al gekeken in welke stelling het ligt, dus ik kan meteen weer weg.”

Een andere klant ging nog even snel iets terugbrengen voordat dat voorlopig niet meer kan. “Maar ik heb spijt dat ik ben gegaan, want het was al heel druk.” Een vrouw met haar kindje is ook nog speciaal naar de winkel gereden omdat ze een opbergkast nodig heeft voor de kinderkamer. “Als ik online bestel, is het te duur om te laten bezorgen”, vindt ze.

IKEA hanteert een maximum aantal bezoekers per winkel en de doorstroming in de winkel wordt nauwlettend in de gaten gehouden, aldus de woordvoerster. “We vertrouwen erop dat onze klanten zich houden aan alle maatregelen en de aanwijzingen van onze medewerkers netjes opvolgen.”