Onduidelijk of bouwmarkten mogen openblijven

Het is nog de vraag of bouwmarkten dicht moeten vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Een woordvoerster van Gamma denkt dat de keten als essentieel aangemerkt zal worden, aangezien ook producten worden verkocht die problemen met kranen, elektriciteit en gas verhelpen.

Bouwmarktketen Hornbach laat weten te wachten op de persconferentie voordat uitspraken kunnen worden gedaan. Die keten hoopt als essentiële winkel te worden bestempeld. Als bouwmarkten toch dicht moeten, zou Hornbach graag de mogelijkheid bieden om kerstbomen te laten afhalen. Ook dat hangt af wat de regels zullen zijn vanaf dinsdag.

Intratuin laat weten nog geen signalen van drukte te krijgen. Het tuincentrum wil de persconferentie van het kabinet afwachten voor het verdere uitspraken doet. Wat betreft de kerstbomenverkoop wil de keten ook niks zeggen, al is er de hoop dat klanten de voorraad aan echte kerstbomen kunnen afhalen.

Ook Praxis wil nog niet reageren op het mogelijke kabinetsbesluit. Bij de Praxis Megastore in Amsterdam-Zuidoost lopen ze maandag wel alvast vooruit op een mogelijke sluiting van de winkels. Hier kunnen klanten naar huis met twee kerstbomen voor de prijs van één en kerststukjes voor de helft van de prijs. Buiten liggen nog kratten vol met bomen, die – als ze niet meer worden verkocht – vermoedelijk in de houtversnipperaar verdwijnen.

Een klant heeft er nog snel twee gehaald. Eigenlijk was ze van plan pas eind van de week te gaan, maar door de naderende lockdown heeft ze er vaart achter gezet. “Ik wist niet of de winkel wel open mag blijven.” De vrouw heeft er ook eentje voor haar dochter meegenomen. “Die zit met het hele gezin thuis in quarantaine, omdat ze positief zijn getest op corona.”

Een andere klant is ook nog snel maandag gegaan, want een kerst zonder kerstboom was geen optie. “Ik wist niet of ik er anders nog wel eentje kon halen.” De boom krijgt het mogelijk wel zwaar te verduren dit jaar, “want we hebben sinds kort een coronapuppy”.