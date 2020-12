Oud-student schenkt miljoenen aan Rijksuniversiteit Groningen

Een oud-student heeft een enorm bedrag geschonken aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Eind oktober is als onderdeel van deze schenking aan het zogeheten Ubbo Emmius Fonds een bedrag uitgekeerd van 35 miljoen euro. De verwachting is dat in de nabije toekomst nog meer geld wordt ontvangen, meldt de RUG.

De gever wil anoniem blijven. Het geld moet wel ten goede komen aan wetenschappelijk onderzoek. Collegevoorzitter Jouke de Vries zegt blij en dankbaar te zijn. “Het is in onze historie niet eerder voorgekomen dat een alumnus zo’n enorm bedrag heeft nagelaten ten gunste van wetenschappelijk onderzoek. Het biedt ons de kans om substantieel te investeren in fundamenteel en toegepast onderzoek. Daarnaast kunnen we jonge, ambitieuze academici de kans geven om hun wetenschappelijke carrière verder vorm te geven.”

De donateur heeft zelf de eerste bestemming bepaald voor de schenking: het Groningen Cognitive Systems and Materials Center (CogniGron) krijgt de beschikking over een bedrag van 30 miljoen euro. “Om onze dankbaarheid voor de schenking te tonen hadden we graag het CogniGron-centrum willen noemen naar de donateur, maar we respecteren vanzelfsprekend de wens van anonimiteit”, zegt Beatriz Noheda, directeur van CogniGron.