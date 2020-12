Peiling: driekwart staat achter strengere lockdown

Nu de besmettingscijfers blijven oplopen, staat driekwart (73 procent) van de mensen achter een strengere lockdown waarbij onder meer niet-essentiële winkels dichtgaan en mensen in contactberoepen geen klanten mogen ontvangen. Dat komt naar voren uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 mensen.

Volgens voorstanders is het de hoogste tijd dat het kabinet ingrijpt, omdat veel mensen de urgentie zelf niet voelen. “Mensen blijven gewoon naar winkels en tuincentra gaan alsof er niets aan de hand is. Blijkbaar kunnen we die vrijheid niet aan.”

Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek (23 procent) staat niet achter een strengere lockdown. Sommigen zien er tegenop met nog meer beperkingen te leven. Anderen vinden het slecht voor de economie en voor ondernemers die het al zo zwaar hebben.

In het onderzoek is ook gevraagd wat mensen vinden van een volledige lockdown, waarbij niemand de deur uit mag, behalve als je een cruciaal beroep hebt of voor noodzakelijke boodschappen. Daarover zijn de meningen verdeeld: de grootste groep (53 procent) is hier voorstander van. Het zou volgens de deelnemers helpen om de ziekenhuizen te ontlasten. Vier op de tien (40 procent) vinden dit te ver gaan. Zij hebben er geen zin in om nog meer beperkingen opgelegd te krijgen, terwijl anderen zich niet aan de regels houden. Ook vindt de laatste groep dit een te zware maatregel met de feestdagen in het vooruitzicht.