Protesterende boeren bezoeken Jumbo-directeur Van Eerd thuis

Een groep van ongeveer tien boeren is maandagochtend naar het Brabantse Heeswijk-Dinther gegaan om te praten met Jumbo-directeur Frits van Eerd. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant.

“Het was een gemoedelijk gesprek en volgens de familie Van Eerd zijn de boeren ook alweer vertrokken”, zei een politiewoordvoerder.

Boeren protesteren maandag ook bij een distributiecentrum van Jumbo in Breda. Daar blokkeren trekkers de in- en uitgang voor vrachtwagens. Eerder stonden er ook trekkers bij een distributiecentrum in Veghel maar die zijn weggestuurd door de politie.