Rechtbank vonnist in zaak hoofdverdachte Zeeuwse zedenzaak

De rechtbank in Middelburg doet maandag uitspraak in de zaak tegen de 47-jarige Pascal P. uit het Zeeuwse Aardenburg, die wordt verdacht van onder meer jarenlang seksueel misbruik van de minderjarige dochters van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de man.

“Als ik het zelf niet allemaal gelezen zou hebben, zou ik het niet geloven”, zei de officier van justitie bij de onderbouwing van zijn strafeis. P. vergreep zich volgens het OM stelselmatig aan de meisjes, vanaf hun achtste levensjaar. Later liet hij hen ook door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs. Hij zou ook vriendinnetjes van de meisjes hebben misbruikt.

De moeder van de kinderen, de 44-jarige Tanja D. uit Terneuzen, is volgens het OM medeschuldig aan het misbruik. Zij zou het hebben gefaciliteerd en hebben verzuimd haar dochters te beschermen. Het OM omschreef de verbintenis tussen P. en D. als “een zieke relatie”. P. is eerder veroordeeld voor kindermisbruik.

De strafzaak tegen D. heeft vertraging opgelopen door een inmiddels afgewezen wrakingsverzoek. De vrouw kampt met medische problemen, die de rechtbank volgens haar advocaat onvoldoende zou hebben onderkend. De zaak tegen de vrouw wordt in 2021 voortgezet.