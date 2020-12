Rosenmöller bezorgd over leerlingen en kwaliteit onderwijs

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, maakt zich grote zorgen over leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs als scholen zeker een maand lang dichtgaan. “De situatie is ernstig. Wat moet gebeuren zullen we dan ook doen, we zullen zo snel mogelijk omschakelen naar online-onderwijs”, zegt Rosenmöller in een eerste reactie op de kabinetsplannen.

Het kabinet wil dat scholen vanaf woensdag sluiten om een einde te maken aan de forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen.

Volgens de voorman van de VO-raad zijn de maatregelen vooral vervelend voor examenleerlingen en leerlingen die veel praktijkvakken hebben, lessen die online moeilijk gegeven kunnen worden. Ook voor kwetsbare leerlingen die moeilijk thuis kunnen leren hebben de maatregelen grote gevolgen.

“Voor de kwaliteit van het onderwijs is dit niet goed. Bestaande achterstanden zullen verder oplopen, dat is zorgelijk in een schooljaar zoals we dat nog nooit gehad hebben”, aldus Rosenmöller.

Hij wil dat er een perspectief ontstaat “waarin we de rest van het schooljaar wel aan de slag kunnen blijven”. De voorzitter van de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs onderstreept daarbij dat fysiek onderwijs veel beter is voor veel leerlingen dan online-onderwijs. Ook wil hij dat scholen openblijven voor kwetsbare leerlingen die thuis niet goed kunnen leren, zoals dat ook het geval was tijdens de eerste golf van de pandemie.

Rosenmöller vindt ook dat we naar een “testsamenleving” toe moeten. “Daarin kunnen we via veel en omvangrijk testen, de besmettingen laag houden. Dat scholen hier onderdeel van gaan uitmaken is onvermijdelijk.”