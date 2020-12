Rutte: door zure appel heen bijten, het wordt beter

“We moeten nu alles doen, het is een kwestie van door de zure appel heen bijten”, zei premier Mark Rutte maandagavond tijdens zijn televisietoespraak over de verzwaring van de maatregelen tegen het coronavirus. “Maar”, beloofde hij, “het wordt beter. Er komt een moment dat we corona achter ons laten.”

Rutte kwam maandag met een pakket van ongekend zware ingrepen, omdat het aantal besmettingen erg hoog blijft, met bijbehorende druk op de zorg. Deze maatregelen vragen “nog meer veerkracht” van iedereen, zei hij. Aan het einde van de ongeveer twintig minuten durende toespraak wenste hij dat iedereen er “ondanks alle beperkingen” een mooie en warme kerst van gaat maken. “We komen hier doorheen, met elkaar en voor elkaar.”