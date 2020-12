Rutte: land gaat voor zeker vijf weken ‘op slot’

Nederland gaat voor zeker vijf weken “op slot”. Dat is nodig om het aantal contacten tussen mensen tot een minimum te beperken en zo de verspreiding van het coronavirus te stoppen, zegt minister-president Mark Rutte in een televisietoespraak. “Zonder contact kan het virus niet overspringen”, aldus de premier.

Rutte zegt zich te realiseren hoe “ingrijpend en heftig” de nieuwe maatregelen zijn. “We herinneren ons allemaal nog de beelden van het voorjaar. Lege bussen, winkelstraten, kantoren, daar moeten we naar terug.” Hij wijst erop dat het aantal coronabesmettingen weer “in sneltreinvaart” oploopt.

Ook de feestdagen zullen er dit jaar heel anders uitzien, zegt Rutte. “Kerst blijft helaas sober”. Er mogen dan thuis maximaal drie mensen van buiten het gezin op bezoek komen. Buiten kerstavond en de kerstdagen zijn dat er niet meer dan twee. “We hebben geen keus”, zegt de premier. “Het aantal contactmomenten móet omlaag.” Overigens tellen kinderen onder de 13 jaar niet mee voor deze regels.

Ook buiten geldt dat je maximaal met z’n tweeën bent, om bijvoorbeeld samen met een vriend of vriendin te wandelen of hardlopen. “Met 1,5 meter afstand uiteraard”, benadrukte Rutte. Gezinnen mogen wel met elkaar buiten zijn.

De strenge maatregelen gaan dinsdag in en duren in ieder geval tot 19 januari. De week daarvoor, op 12 januari, is er weer een persconferentie waarin Rutte en zorgminister Hugo de Jonge schetsen hoe de periode daarna eruit komt te zien.