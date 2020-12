Senaatsvoorzitter: Kamerwerk moet doorgaan

Het is belangrijk dat het werk van het parlement doorgaat, zegt de voorzitter van de Eerste Kamer. Net als veel bedrijven en organisaties, werkt de Senaat zoveel mogelijk vanuit huis, aldus Jan Anthonie Bruijn.

Bruijn bracht samen met voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer maandag een bezoek aan premier Mark Rutte, die ’s avonds het volk zal toespreken vanuit zijn werkkamer. Fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer waren al langsgekomen.

“De situatie is heel ernstig, dat is heel duidelijk. We kunnen allemaal de infectiecijfers zien, daar moeten we met zijn allen wat aan doen”, zegt Bruijn. Hij kan nog niet zeggen wat voor invloed de aanstaande coronamaatregelen op het werk van de Tweede en Eerste Kamer zullen hebben. Wel benadrukt de Senaatsvoorzitter dat Kamerleden hun werk moeten kunnen doen. “We zijn een vitaal beroep, net als bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Met die wetgeving, waar we altijd hard aan werken, helpen we mensen in het land.”