Slagers: wij blijven gewoon open want we zijn essentieel

Slagers hebben een essentiële rol in de voedselvoorziening en daarom verwachten slagers – verenigd in de KNS (Koninklijke Nederlandse Slagers) – dat ze open mogen blijven. Directeur Marian Lemsom: “Slagers leveren voedsel en ook maaltijden, en met name in kleine kernen. En spelen dus een essentiële rol.”

Lemsom herinnert bovendien aan een motie die de Tweede Kamer in oktober aannam. Daarin is het kabinet gevraagd om te garanderen dat bij strengere coronamaatregelen naast supermarkten ook andere winkels die levensmiddelen verkopen open kunnen blijven.