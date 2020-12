‘Sluiten van winkels is onnodig, winkelen kan veilig’

Het sluiten van niet-essentiële winkels om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, is onnodig, aldus retailadviesbureau RMC en brancheorganisatie Modint. Beide organisaties stellen dat veilig winkelen mogelijk is, ook in de drukke periode rond kerst.

Het advies van RMC is om de piekmomenten aan te pakken in plaats van een algemene sluiting van de niet-noodzakelijke winkels. “Dat lijkt ons een te zware maatregel, die niet met cijfers kan worden onderbouwd”, aldus Huib Lubbers, directeur van bureau RMC. Hij vindt dat veilig winkelen mogelijk is, vooral nu kerst op vrijdag en zaterdag valt. Traditioneel is de zaterdag voor kerst de drukste dag, en die drukte wordt nu verspreid over de hele week.