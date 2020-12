‘Sluiting attractieparken zorgt voor stijging coronabesmettingen’

Het sluiten van attractieparken, musea en dierentuinen zal een daling van het aantal coronabesmettingen juist tegenwerken, zegt directeur van de Club van Elf Kees Klesman. Volgens de directeur van de Club, waar onder meer de Efteling, het Nederlands Openluchtmuseum en meerdere dierentuinen lid van zijn, vormen attractieparken, musea en dierentuinen een noodzakelijke uitlaatklep voor mensen.

“We snappen dat de situatie op dit moment ernstig is”, aldus Klesman. Hij loopt maandagmiddag vooruit op de sluiting van zijn sector die het kabinet ’s avonds mogelijk gaat aankondigen in de strijd tegen het oplopende aantal coronabesmettingen. “Maar het is echt noodzakelijk dat mensen er af en toe even uit kunnen. Zeker met de kerstvakantie in zicht is het zo belangrijk, ook voor kinderen, om even stoom te kunnen afblazen in een attractiepark of dierentuin. In parken en musea kunnen mensen op een veilige manier ontspannen. We hebben al het hele jaar ervaring met mensen op een veilige manier vermaken.”

De kerstvakantie is voor sommige parken en musea, zoals het Openluchtmuseum, dé piekperiode van het jaar. Klesman: “Sommige van onze leden maken een kwart van hun omzet in december. Alle locaties hebben het al erg zwaar gehad dit jaar, als deze sluiting doorgaat, is dat een nekslag. We gaan dan ook extra steun nodig hebben, bovenop wat er al aan pakketten ligt.” De Club van Elf beraadt zich nog op hoeveel geld de sector extra nodig zal hebben.

De directeur begrijpt dat het niet haalbaar is alle sectoren te sluiten en de attractieparken open te houden. “Verwarring over de maatregelen is het laatste dat we nodig hebben. Maar als je puur naar het aantal besmettingen kijkt, zal een sluiting van parken, dierentuinen en musea volgens mij alleen maar voor een stijging van het aantal besmettingen gaan zorgen.”

Ook de directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, Wineke Schoo, meent dat een sluiting van attractieparken, zoals dierenparken, niet goed is voor de daling van het aantal besmettingen. “Mensen gaan alleen maar dichter op elkaar kruipen als ze verder niets te doen hebben. Ik ben geen wetenschapper, maar dat kan natuurlijk leiden tot een stijging van het besmettingscijfer. In gewone parken en het bos zal het ook alleen maar drukker worden. En daar is geen toezicht, zoals bij ons.” Ze is teleurgesteld door de plannen voor de sluiting van haar sector. “Maar als het kabinet het zo beslist, hebben wij ermee te dealen.”