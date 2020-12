Sporten alleen nog buiten en met zeer beperkt aantal

Sporten mag de komende maand alleen nog buiten, met maximaal vier of zelfs twee mensen. Sportscholen en zwembaden moeten in ieder geval tot 19 januari de deuren weer sluiten. Dat maakt minister-president Mark Rutte volgens ingewijden maandagavond bekend in een toespraak over nieuwe, strenge coronamaatregelen.

Haagse bronnen melden verder dat het aantal gasten dat thuis kan worden ontvangen waarschijnlijk verder omlaag gaat naar twee. Nu zijn dat er nog drie. Rutte doet naar verluidt wel zijn eerdere belofte gestand om met Kerstmis geen extra beperkingen op te leggen. Dan kunnen buiten het eigen gezin nog wel drie mensen extra langskomen.

Voor het vliegverkeer komen geen extra beperkingen. Er geldt al een dringend advies om voorlopig in eigen land te blijven. Ook kerken blijven open. De grondwet biedt de overheid geen ruimte die te sluiten. Eerder zijn met diverse geloofsgemeenschappen ook al afspraken gemaakt over een vrijwillige beperking van het aantal kerkgangers.