Sportscholen ontkomen ditmaal niet aan sluiting: hard gelag

Sportscholen ontkomen deze keer door de verscherpte coronamaatregelen niet aan sluiting en dat is “een hard gelag voor de sector”, zegt Ronald Wouters, voorzitter van branchevereniging NL Actief. De afgelopen maanden golden voor sportscholen aanvullende maatregelen, maar ze konden wel openblijven. Maandagavond zal minister-president Mark Rutte volgens ingewijden in een toespraak over nieuwe, strenge coronamaatregelen bekendmaken dat er alleen in kleine samenstelling buiten mag worden gesport en sportscholen nu ook dicht moeten tot in ieder geval 19 januari.

“Ondanks dat we open waren, was het zwaar. Sportscholen werkten onder het break-evenpoint. Het stipje aan de horizon was dat vanaf januari met de inentingen ook weer meer mensen zouden komen, maar dat wordt nu een lastig verhaal”, zegt Wouters.

Richard Piekaar, woordvoerder van BasicFit, noemt de sluiting “teleurstellend”. “We begrijpen dat de verspreiding van corona moet worden ingeperkt, maar we hadden gehoopt dat gewaardeerd zou worden dat wij bijdragen om mensen fit te houden en zo te helpen corona in te dammen”, zegt Piekaar. “In Engeland hebben sportscholen een uitzondering gekregen. Wij hadden ook gehoopt te mogen openblijven omdat we geen bijdrage leveren aan de verspreiding.”

Sportscholen leveren volgens Piekaar een positieve bijdrage in het gevecht tegen corona. BasicFit, een keten met 200 sportlocaties, heeft geen faciliteiten om sporten in de buitenlucht aan te bieden voor leden. Daarom gaat de keten zich via de app inzetten op thuissporten, “zodat mensen daar aan hun fitheid kunnen werken”, zegt Piekaar.