Topviroloog: Nederlanders, kom niet naar België om te winkelen

De Belgische topviroloog Steven Van Gucht roept Nederlanders op niet naar België af te zakken als de niet-essentiële winkels in Nederland sluiten. “Verplaats u daar niet voor”, zegt hij tegen het ANP. “Het zijn de mensen die het coronavirus verspreiden. Ga naar uw lokale winkel, bestel online.”

In België zijn sinds 1 december de niet-essentiële winkels, zoals kleding- en meubelwinkels en de HEMA, na een sluiting van een maand juist weer heropend. Op basis van de cijfers over nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in België ziet Van Gucht geen reden om de winkels nu weer te sluiten. “Maar dat is een politieke beslissing.” Hij vindt de cijfers in Nederland zorgwekkend en wijst op “de dynamiek van het virus”. Daarom zien de experts Nederlanders liever niet naar België komen.

Van Gucht pleit voor meer coördinatie tussen de lidstaten over hun coronamaatregelen, ook op het gebied van toerisme. “We hebben open grenzen in Europa maar geen gezondheidsunie.” Dat is niet handig voor het beheer van een pandemie, constateert hij.

De viroloog erkent dat het lastig is om mensen thuis te houden. “Wij vragen de Belgen ook zich niet te verplaatsen, maar vooral in de grensstreken is dat moeilijk.” Nu zijn de winkels wel open, maar de contactberoepen blijven in België dicht. “En dan zie je dat er nog veel Belgen naar een kapper in Nederland gaan.” Ook in november bleek menig Belg zich weinig aan te trekken van het dringende advies van het crisiscentrum zich niet te verplaatsen als dat niet nodig is. Vlamingen gingen bijvoorbeeld naar Breda, Eindhoven en Maastricht om te funshoppen.