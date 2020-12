Van Dissel waarschuwde kabinet: doelen raken uit beeld

Een inmiddels veelbesproken presentatie van RIVM-chef Jaap van Dissel heeft eraan bijgedragen dat het kabinet besloot tot een lockdown van vijf weken. In die presentatie van zondag, die nu ook op internet staat, waarschuwde hij dat de doelen voor bijvoorbeeld het aantal ziekenhuis- en ic-opnames, niet meer te bereiken zijn als er geen maatregelen worden getroffen.

De betrokken bewindspersonen kwamen zondag weer bijeen op het Catshuis, de ambtswoning van de premier. De RIVM-directeur gaf daar, net als zorgco√∂rdinator Ernst Kuipers, een weergave van de huidige situatie. De ‘signaalwaarden’ van tien ic-opnames en veertig ziekenhuisopnames raken “uit beeld”, waarschuwde Van Dissel. Dat zijn juist de doelen waar het kabinet naartoe werkt. Als de cijfers onder die doelen komen, wil het kabinet pas weer denken aan versoepelingen.

Ook legt Van Dissel uit dat de toename van het aantal positieve tests niet meer te verklaren is door het nieuwe testbeleid. Sinds begin december kunnen mensen zonder klachten getest worden als ze een melding krijgen via het GGD-onderzoek naar contacten van besmette personen of via de corona-app. Het percentage tests dat positief is, daalt immers ook niet. Het aandeel personen met klachten neemt toe, de instroom in het ziekenhuis en op de intensive care neemt toe en meldingen in verpleeghuizen nemen toe, somt Van Dissel op.