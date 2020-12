VEH-voorzitter: nieuw kabinet moet regie nemen in woningnood

Het nieuwe kabinet moet volgend jaar de regie nemen in de woningnood en zelf bouwlocaties gaan aanwijzen. Dat zegt directeur Karsten Klein van Vereniging Eigen Huis (VEH) in De Telegraaf.

“Een nieuw kabinet kan volgend jaar afspraken maken die misschien lokaal minder prettig zijn, maar wel nationaal de discussie beslechten waar gebouwd moet worden”, zegt Klein. “Niet dat je steeds per locatie problemen zit op te lossen.”

Volgens de VEH-voorzitter moet het klaar zijn met vingerwijzen rondom de woningbouw en het traineren van bouwprojecten “De kabinetsperiode is bijna voorbij en pas nu wordt urgentie gevoeld.” Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren had volgens Klein veel eerder moeten ingrijpen en de woningnood had veel eerder erkend moeten worden.