‘Verleng financiële steun voor ov-bedrijven’

Bedrijven in het openbaar vervoer zouden tot eind van volgend jaar gebruik moeten kunnen maken van de zogenoemde ‘beschikbaarheidsvergoeding’. Die vergoeding zou sowieso tot juli 2021 duren, maar na de nieuwe aangekondigde coronamaatregelen van maandag hoopt koepelorganisatie OV-NL dat die vergoeding tot eind van het jaar kan worden verlengd.

“Het allerbelangrijkste is dat de coronabesmettingen moeten worden teruggedrongen, en daarvoor hebben wij alle begrip”, zegt voorzitter Pedro Peters. “Tegelijkertijd gaan we een enorme stap terug in het aantal reizigers, waardoor het financiële probleem alleen maar groter wordt. We kunnen nu echt geen voorspellingen doen over het aantal reizigers, en daarom vragen we of de regeling tot eind 2021 verlengd kan worden.”

Ov-bedrijven pasten de afgelopen tijd al hun dienstregelingen aan op het teruggelopen aantal reizigers. Vooralsnog blijven deze wijzigingen ongewijzigd, maar wellicht moeten de verschillende vervoerbedrijven hun dienstregeling de komende tijd toch verder aanpassen als er veel minder mensen met het ov gaan. “Welke aanpassing van de dienstregeling nodig is en per wanneer, hangt af van de actuele situatie en kan per bedrijf en regio verschillen”, aldus OV-NL.

Premier Mark Rutte riep tijdens zijn toespraak iedereen op zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan. Het ov blijft beschikbaar voor noodzakelijke reizen. Met de beschikbaarheidsvergoeding kunnen de vervoersbedrijven gecompenseerd worden voor een deel van de kosten. De steun is beschikbaar voor alle vervoerders die in opdracht van de rijksoverheid of decentrale overheid het openbaar vervoer in Nederland verzorgen.