Voor semi-essentiële sectoren onzeker of ze mogen openblijven

Meerdere semi-essentiële sectoren weten maandagmiddag nog niet of ze de komende weken mogen openblijven of niet. “We gaan er vanuit, maar bevestiging hebben we nog niet”, aldus Joost de Jongh, voorzitter van de brancheorganisatie voor de gezelschapsdierensector Dibevo. Maandagavond maakt het kabinet nieuwe coronamaatregelen bekend.

“In Nederland worden 25 miljoen gezelschapsdieren gehouden”, aldus De Jongh. “Dat zijn niet alleen honden en katten, maar alles van wandelende takken tot speciale kleine zoogdieren.” Veel van die dieren hebben gespecialiseerde voeding nodig, legt hij uit. “En ook voor katten of honden die bijvoorbeeld haaruitval hebben, bestaat specialistisch voedsel, dat niet altijd in webshops wordt verkocht. Bovendien kun je in dierenwinkels terecht voor advies.”

Tijdens vorige lockdowns bleef de hele sector open, inclusief dierenpensions en hondentrimsalons. Maar of dat deze keer ook zo is, weet De Jongh nog niet. “We zijn sinds dit weekend in overleg met het kabinet, ook vandaag nog. Pas vanavond wordt het duidelijk.”

Dat geldt ook voor de opticiens, zegt de Nederlandse Unie Van Optiekbedrijven NUVO. “In Duitsland en België is de optiekbranche al benoemd als essentiële sector, maar in Nederland nog niet officieel”, aldus Bas de Nes, directeur van de NUVO. Dat wordt waarschijnlijk maandagavond bekend. “Opticiens zijn de poortwachters van de hele oogzorg. Iedereen met oogproblemen gaat eerst naar de opticien, daar kan een hoop specialistische, en dus dure zorg voorkomen worden.”

Anders dan opticiens, worden audiciens volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven (NVAB) door de overheid gezien als zorgverleners. Toch is ook de vereniging nog niet zeker dat de sector open mag blijven. “Ook wij moeten afwachten wat we straks gaan horen.”