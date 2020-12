RIVM meldt lager aantal besmettingen door computerprobleem

Het officiële aantal nieuwe coronagevallen is dinsdag flink afgenomen, maar dat heeft alles te maken met een computerprobleem. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijst erop dat sprake is van “onderrapportage” bij de dagcijfers van maandag en dinsdag. Dat komt doordat het registratiesysteem van de GGD’en sinds zondag is overbelast. “Hierdoor worden positieve meldingen langzamer gemeld aan het RIVM.”

Afgelopen etmaal werden in totaal 6682 positieve tests geregistreerd. Dat waren er 1807 minder dan het voorgaande etmaal, maar de cijfers van beide dagen zijn dus incompleet. De GGD kampte al meerdere keren met storingen in de ict, waardoor dagcijfers niet altijd betrouwbaar waren. Het RIVM benadrukt altijd meer waarde te hechten aan de wekelijkse rapportages.

Zondag werden bijna 10.000 positieve tests geregistreerd, zaterdag ruim 9000. In de afgelopen zeven dagen zijn volgens de RIVM-cijfers die wel beschikbaar zijn ruim 58.000 mensen positief getest, tegen ruim 43.000 de week ervoor.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 86. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend waren 35 sterfgevallen gemeld.

Vooral in Amsterdam (245) kwamen veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht, gevolgd door Utrecht (140) en Almere, met 134 nieuwe gevallen. Ook in Den Haag en Tilburg werden relatief veel mensen positief getest. Het ging om respectievelijk 128 en 121 nieuwe gevallen.