Afstand houden tijdens verkiezing was niet altijd goed mogelijk

Het was tijdens de verkiezing voor de herindeling van gemeentes van 18 november niet altijd goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden tot stemmers die hulp nodig hebben, zeggen stembureauleden in een evaluatie. Ook tijdens het tellen van de stemmen was het moeilijk om afstand te houden, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

De verkiezingen wegens de herindeling van zeven Groningse en Brabantse gemeentes werden gezien als een generale repetitie voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart. Deze zijn ondanks de “bijzondere omstandigheden” goed verlopen, schrijft de minister.

De opgedane ervaringen komen volgens haar goed van pas voor de verkiezingen in maart. Zo is het belangrijk om een reserve aan stembureauleden van tenminste 10 procent aan te houden omdat leden uitvielen vanwege gezondheidsklachten, aldus de minister. Ook wordt de gezondheidscheck beter onder de aandacht gebracht. Kiezers krijgen die meegestuurd met de stempas, maar bij de herindelingsverkiezing heeft niet iedereen die gezien.

Over het algemeen zijn de bureauleden en stemmers wel positief over hoe de verkiezingen voor herindeling verliepen. Kiezers hadden begrip voor de maatregelen in het stemlokaal, zoals het houden van 1,5 meter afstand, het gebruik van mondkapjes en hygiƫnemaatregelen. Ook was men positief over het extra stembureaulid bij de ingang, die mensen wees op de 1,5 meter afstand en er voor zorgde dat het niet te druk werd.