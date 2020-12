Belgische premier drukt Rutte op het hart: funshopper niet welkom

Nederlandse funshoppers zijn in België niet welkom, heeft de Belgische premier Alexander De Croo zijn Nederlandse collega Mark Rutte op het hart gedrukt. België hoopt Nederlanders, nu de winkels in Nederland dicht moeten, ervan te weerhouden de grens over te steken.

De Croo belde dinsdagochtend met Rutte, twittert hij. De Belgische premier heeft er nog eens op gewezen dat funshoppen “in België verboden is”. De winkels zijn dan wel open, maar Belgen mogen niet gezellig samen winkelen. Hooguit een halfuur in hun eentje de schappen door, meer zit er niet in. Zo nodig wordt er ingegrepen, waarschuwt De Croo.

Ook “de Nederlandse regering en Rutte raden ten stelligste af om de grens over te steken”, houdt de Belgische premier kooplustige Nederlanders voor.

De Croo zou eigenlijk maandagavond naar Den Haag afreizen om met Rutte te overleggen over onder andere de strijd tegen het coronavirus. Maar dat ging niet door. Rutte zegde af, om in een toespraak vanuit het Torentje een ongekend strenge lockdown aan te kondigen.