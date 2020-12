Boete dreigt voor FVD wegens rammelende jaarrekening

Forum voor Democratie heeft afgelopen jaar weer geen fatsoenlijke jaarrekening afgeleverd. Het is het derde jaar op rij dat de financiële stukken van de partij niet aan de kwaliteitsvereisten voldoen. De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) spreekt van een “ernstige zaak” en adviseert minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om FVD een bestuurlijke boete van 25.000 euro op te leggen. Ook negen andere politieke partijen voldoen niet aan de wettelijke vereisten die worden gesteld aan de financiële verantwoording.

De Ctfpp valt er onder meer over dat FVD begin 2019 een verkeerd ledenaantal doorgaf. Door de rammelende verslaglegging kan niet worden bepaald “of de subsidie die in 2019 aan de partij is uitgekeerd volledig juist is vastgesteld”, aldus de commissie.

Ollongren wil Forum voor Democratie nu nog niet een boete opleggen, maar ze meldt de zaak wel bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Als deze aanpak niet leidt tot verbetering, neemt de minister een boete wel “in serieuze overweging”.

De partij wijst er in een reactie op dat toenmalig penningmeester Henk Otten de partij inmiddels heeft verlaten. “Intussen is er financieel schoon schip gemaakt.” Het aantal leden begin dit jaar is volgens de partij door een onafhankelijke accountant vastgesteld. Omdat de aantallen lager uitpakten dan de partij eerder had opgegeven bij de aanvraag, is de subsidie volgens Ollongren verlaagd. Forum hoeft geen geld terug te betalen. Het wordt volgens het ministerie verrekend doordat ze een lager restant uitgekeerd krijgen.

Overigens constateert de commissie dat bij nogal wat andere partijen de stukken opnieuw niet kloppend zijn. Zo zijn bij een aantal partijen, waaronder coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie, de verslagen over 2019 niet op de juiste manier ondertekend of gewaarmerkt. Ook zijn bij een aantal partijen schuldenoverzichten niet compleet, de bijdragen in natura niet verantwoord en zijn accountantscontroles op de neveninstellingen niet toereikend.

Ollongren heeft vorig jaar bij de partijen erop aangedrongen de verantwoording te verbeteren, maar “helaas” heeft dit er niet toe geleid dat de politieke partijen alles op orde hebben. Dat komt volgens haar deels door de beperkingen in coronatijd. Ze gaat de partijen nogmaals expliciet wijzen op de verplichtingen.