EMA beslist 21 december al over toelating eerste coronavaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil op 21 december een besluit nemen over de toelating van het eerste coronavaccin in de Europese Unie. Het bureau had tot nog toe 29 december aangehouden als uiterlijke datum voor het zwaarwegende advies over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat wordt dus al voor de kerst.

Het laatste woord over de toelating is aan de Europese Commissie. Als de wetenschappers die de aanvraag hebben beoordeeld groen licht geven, kan het definitieve besluit zeer snel volgen.

De EU heeft het bewuste vaccin vooruitbesteld. Nederland zou aanvankelijk één miljoen doses van het vaccin krijgen in de eerste week van januari, maar Pfizer kan nog niet direct zoveel produceren als het bedrijf eerder had verwacht. Daarom krijgt Nederland op korte termijn ongeveer een half miljoen doses. Voor een goede bescherming zijn twee prikken per persoon nodig. Volgens de makers is het vaccin voor 95 procent effectief.

In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is het vaccin van Pfizer en BioNTech al goedgekeurd.