Ernst Kuipers praat alsnog het land bij over corona in de zorg

Een dag later dan gebruikelijk vertelt Ernst Kuipers over de laatste stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen, nu het aantal coronagevallen toeneemt. Zijn wekelijkse persmoment is doorgaans elke maandag, maar is voor één keer vanwege een volle agenda verplaatst naar dinsdag. Kuipers is bestuursvoorzitter van universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, waar het persmoment wordt gehouden. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is hij bovendien de vaste woordvoerder over de behandeling van coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares, en over de gevolgen voor de reguliere zorg.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen begint langzaam maar zeker weer te stijgen. Afgelopen donderdag behandelden ziekenhuizen 1648 patiënten, op maandag was dit al gestegen naar 1872. Tussen zondag en maandag namen ziekenhuizen 105 coronapatiënten meer op dan ze zagen vertrekken. Dat is de grootste toename in een dag sinds 3 november.

Wanneer de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet werken, begint over een tijdje het aantal nieuwe besmettingen te dalen, maar dan duurt het even voordat het aantal ziekenhuisopnames daalt. Bovendien duurt het ook een tijd voordat de mensen die al in het ziekenhuis waren opgenomen, kunnen worden ontslagen. Dit kan betekenen dat artsen en verpleegkundigen het in elk geval de komende weken steeds drukker krijgen.