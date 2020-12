Hof velt oordeel over verbod op Hells Angels en No Surrender

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet dinsdag uitspraak over het verbod op de motorclubs Hells Angels en No Surrender.

De rechtbank in Utrecht verbood de club Hells Angels vorig jaar, op verzoek van het Openbaar Ministerie. De Angels hebben daartegen hoger beroep aangetekend. Ze vinden dat het verbod op de motorclub moet worden teruggedraaid. De rechtbank in Assen oordeelde in juni 2019 dat No Surrender een gevaar is voor de openbare orde.

Aanvankelijk zou het gerechtshof pas woensdag uitspraak doen in de zaak van No Surrender. Het gerechtshof in Leeuwarden besloot het arrest een dag te vervroegen om de uitspraak samen te laten vallen met de zaak van de Hells Angels, die bij het hof in Arnhem speelde.

Enkele jaren geleden is justitie een hernieuwd offensief begonnen om zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) via de rechter verboden te krijgen. De Hoge Raad besloot in april in een zaak over motorclub Bandidos dat de chapters mogen blijven bestaan. In november viel het doek voor motorclub Satudarah en zijn chapters toen de Hoge Raad deze motorclub definitief verboden verklaarde.