Horoscoop 2021: dit staat jou in het nieuwe jaar te wachten

Het afgelopen jaar heeft ons meer dan eens doen realiseren hoe weinig controle we hebben. Een wereldwijde pandemie, thuiswerken, coronamaatregels die constant bijgesteld worden, lockdowns, afstand houden en zoveel meer. Van de plannen die je op 1 januari 2020 hebt gemaakt zijn er een hoop veranderd. Als er iets is wat we in 2020 geleerd hebben, is om ons flexibel op te stellen. Wat staat ons in 2021 te wachten?

Volgens astroloog Patricia Panasri brengt 2021 een hele andere smaak met zich mee. 2020 stond vooral in het teken van drastische verschuivingen en het aan de kaart stellen van de huidige regels en structuren. Denk aan nieuwe wetten en regels die onze bewegingsvrijheid verkleinden, maar ook de innovaties die moesten plaatsvinden om het thuiswerken mogelijk te maken.

In 2021 staat er verandering en innovatie aan de horizon. De laatste keer dat Saturnus en Uranus samenkwamen in 1999/2000 zat er een plotselinge vernieuwing en ontwikkeling in het internet. Dit jaar zullen er conflicten gaan ontstaan tussen het oude en het nieuwe. We willen vooruit en vernieuwen, maar we zijn er nog niet helemaal klaar voor om het oude achter ons te laten.

Jaarhoroscoop per sterrenbeeld

Ram

Dit jaar gaat het weer stromen voor jou, je ervaart een nieuwe energie als een nieuwe start. Het is een jaar van vele mogelijkheden waar jij vol enthousiasme mee aan de slag gaat. Jij hebt de vrijheid om te kiezen waar jij voor gaat, vooral in de eerste 4-5 maanden van het jaar. Gebruik die vrijheid en je zult er de vruchten van gaan plukken op de lange termijn.

Het is een tijd geleden dat je zoveel drive en passie hebt ervaren. Het starten van een nieuwe carrière of een persoonlijke reis gaan gepaard met zoveel enthousiasme dat je zelfs jezelf verbaasd! Dit stroomt ook door naar je financiën. Wanneer jij durft te kiezen voor waar jij echt enthousiast van wordt, zul je daar de financiële vruchten van gaan plukken eind 2021.

Stier

Je wordt dit jaar uitgedaagd om je flexibel op te stellen. Jouw natuurlijke behoefte aan stabiliteit en vastigheid wordt opgerekt. Hoe meer je meebeweegt met de veranderingen om je heen, hoe gelukkiger jij je voelt.

Je behoefte aan genegenheid en liefde is groot dit jaar. Door de veranderingen om je heen, is het fijn om een stabiele mensen om je heen te hebben, die je onvoorwaardelijke steunen.

In romantische relaties vindt een groei plaats. Door je eigen verantwoordelijkheden te nemen, versterkt de relatie. Als je single bent, zal deze verantwoordelijkheid het makkelijker maken om de juiste partner aan te trekken omdat gelukkig bent met wie je bent en niet afhankelijk bent van een partner.

Tweeling

Het voelt tweedelig, je krijgt een boost in zelfvertrouwen en tegelijkertijd heb je het gevoel dat je wordt tegengewerkt. Werk aan je diplomatisch op te stellen om zo dichterbij een oplossing te komen.

Succes behaal je dit jaar met een bewuste focus and plan de campagne. Denk groot en durf te dromen! Mogelijkheden in je carrière komen uit onverwachte hoek, als je je daarvoor openstelt. Dit stimuleert je intellect, een gebied waarin jij je graag ontwikkelt.

Waar jij de meeste waarden aan hecht zullen verbeteren dit jaar, denk aan relaties, geld en liefde. Zorg er wel voor dat je niet te veel beloftes gaat maken door je boost in zelfvertrouwen. Blijf realistisch in je plannen en je zult grote sprongen kunnen maken.

Kreeft

Je voelt je dit jaar extra sociaal. Je zoekt meer verbinding en mensen komen op magische wijze jouw wereld binnen. Je bent toegewijd en daadkrachtig in je weg naar succes.

De afspraken die je dit jaar aangaat zullen bijdragen aan je lange termijn doelen. Vooral beslissingen die je begin dit jaar gaat maken hebben een grote impact op hoe je je de rest van het jaar gaat voelen.

En voelen is precies waar jij in uitblinkt. Volg je gevoel bij het maken van de grote beslissingen. Voelt iets goed, ga er dan voor! Zelfs als mensen om je heen het afraden. Kies bewust voor wie je in je leven toelaat. Zorg ervoor dat je je omringt met mensen die het beste met je voor hebben.

Leeuw

Je professionele leven krijgt het podium dit jaar. Je ambitie en drive staan op standje hoog. Als geboren leider voelt dit jaar moeiteloos in het behalen van je professionele doelen. Hierdoor ervaar je ook financiële successen. Je vrolijke en open persoonlijkheid dragen bij aan je succes. Mensen vinden het fijn om bij jou in de buurt te zijn.

Andere aspecten in je leven zoals romantiek en vriendschappen verdienen daardoor extra bewuste aandacht. Neem de tijd om hier bewust tijd voor in te plannen. Sowieso is het verstandig je goed aan een planning te houden dit jaar. Je vurige en impulsieve karakter kan er voor zorgen dat je je vurige en impulsieve karakter kan er voor zorgen dat je last minute beslissingen gaat nemen die niet in je voordeel uitpakken.

Maagd

Vertrouw op je innerlijke wijsheid en kracht. Keer naar binnen, want alle antwoorden heb je al. Volg je deze wijsheden dan ligt succes op je te wachten. Forceer het niet maar maak het welkom.

Je ervaart een rustige energie dit jaar, in tegenstelling tot afgelopen jaren, vooral op relationeel gebied. In je carrière wordt je een keuze voorgelegd. Voorkom dat je overweldigd raakt en kies voor datgene waar jij enthousiast van wordt. Maak je niet te druk om de consequenties voor andere mensen. Financieel is er ook veel rust aanwezig waardoor je verstandige beslissingen kunt maken ten aanzien van investeringen.

Weegschaal

Dit jaar worden je dagelijkse activiteiten belangrijk. Door kleine aanpassingen in je dagelijkse routine zullen er grote veranderingen plaatsvinden. Je sociale leven ontwikkelt zich moeiteloos.

Jij bent de architect van jouw persoonlijke ontwikkelingen. Geef het vorm zoals jij wilt. Vooral het begin van het jaar voelt moeiteloos. Je bent enthousiast over de veranderingen en ontwikkelingen. Ook financieel gaat het je voor de wind. Er staan geen drastische veranderingen te wachten.

In je carrière ervaar je contrast. Je voelt belemmeringen door externe factoren. Realiseer je dat je deze belemmeringen zelf in stand houdt. Je hebt de kracht om hier doorheen te breken en een nieuw pad voor jezelf aan te leggen.

Schorpioen

Relaties zullen een diepe transformatie ondergaan omdat je elkaar beter zult begrijpen waardoor de relatie plezierig en fijn voelt.

Door de vele mogelijkheden die zich voor gaan doen is het belangrijk dat je ruimte in bouwt om uit te rusten en op adem te komen. Anders wordt het lastig om die kansen aan te grijpen. Blijf open en receptief zodat je eventuele obstakels aan kunt.

Het is een jaar om vooruit te kijken en het verleden achter je te laten. Wat gebeurt is kun je niet meer veranderen. Spendeer er dus niet meer tijd aan dan nodig is. Verlos jezelf van het gewicht van het verleden zodat jij je met frisse moed op dit jaar kunt storten. Hoe eerder je de bagage achter je laat, hoe makkelijker jij door dit jaar gaan surfen.

Boogschutter

Dit wordt een jaar vol avonturen en mogelijkheden. Maar je avontuurlijke natuur krijgt dit jaar wel een tweedeling. Je krijgt wind onder je vleugels waardoor je ideeën en plannen zich in een rap tempo ontvouwen. Daarnaast is er ook behoefte aan een reality check waardoor je verbeelding troebel wordt. Beide kanten zijn nodig om stappen te zetten dit jaar.

Gebruik je contacten die dichtbij je staan om nieuwe wegen in te kunnen slaan. Je hoeft niet op zoek te gaan naar nieuwe contacten en vriendschappen om je doelen te bereiken. Roei met de riemen die al tot je beschikking staan.

Steenbok

Je verantwoordelijkheden worden nog belangrijker voor jou dit jaar. Het is essentieel om ontspanning te vinden in sport of hobby’s. Uitvoerend ben je heel sterk dit jaar als je samenwerkt met de mensen om je heen. Je krijgt een voldaan gevoel door je ambities de ruimte te geven.

Houd je financiën goed in de gaten dit jaar, want daar kunnen nog wel eens verrassingen plaatsvinden, in positieve of negatieve zin. Afhankelijk van hoe bewust je er mee bezig bent geweest.

Je zelfbeeld ondergaat een transformatie dit jaar. Welke kant die transformatie opgaat ligt in jouw handen. Ga jij actief aan de slag, dan ga je daar de vruchten van plukken. Negeer je de behoefte aan zelfontwikkeling dan voelt het jaar zwaar en moeilijk.

Waterman

De projecten en ideeën die je in 2020 in gang hebt gezet, worden dit jaar verwezenlijkt als je doorgaat met dezelfde passie. Dit jaar klikt alles op z’n plaats. Je wordt beter begrepen en je plannen stromen sneller.

Nieuwe projecten starten sneller als je de oude eerst kunt afronden. Door al die nieuwe ideeën en projecten is het belangrijk om te ontspannen en je hoofd leeg te maken. Wat als een lucht teken een uitdaging kan zijn als je er niet bewust bij stilstaat. Doe je dit wel dan creëer je ruimte om situaties van een afstand te bekijken met een nuchtere blik.

Vissen

Dit jaar wordt het makkelijk om te communiceren en je te uiten, niet alleen verbaal maar ook in schrift en vooral online. Door open te staan voor nieuwe ideeën komen mogelijkheden gemakkelijk jouw kant op.

Er is meer innerlijke rust en je kijkt anders tegen de onrust om je heen aan. Door die rust wordt het uitvoeren van je dromen en ideeën eenvoudiger. Blijf trouw aan jezelf, zelfs als dat betekent dat je je opstandig opstelt tegenover andere. Wat kan resulteren in het starten van je eigen bedrijf of meer zelfstandigheid in je huidige werk.

Patricia Panasri is astroloog en business coach voor ondernemers die meer tijd met hun gezin willen doorbrengen en daarnaast hun omzet willen verdubbelen. Je hoeft namelijk niet te kiezen. Door je persoonlijke astrologie strategisch in te zetten ga je efficiënter werken en heb je dus meer vrije tijd. Patricia heeft 10 jaar in Thailand gewoond en woont sinds 2 jaar weer in Nederland met haar man en drie kinderen. Ze weet als geen ander hoe het is om verschillende petten te dragen en daar de balans in te vinden. Neem een kijkje op patriciapanasri.com om te kijken hoe jij van 2021 een succesvol jaar kunt maken.