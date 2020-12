Kabinet is niet te laat met lockdown, vindt VVD’er Dijkhoff

Het kabinet is niet te laat met het stevig ingrijpen en het aankondigen van een harde lockdown. Dat vindt althans VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. “Maar dit is het moment om het te doen, omdat het anders wél een probleem wordt”, zei de liberaal op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Veel oppositiepartijen vinden dat het kabinet in de coronacrisis veel te afwachtend is. Maar volgens Dijkhoff is het achteraf altijd makkelijk praten. “Er is vast een moment geweest dat je een bepaalde maatregel eerder had kunnen treffen, dat ontken ik niet”, aldus de VVD’er. “Maar voor mij is dan de vraag: vond ik dat toen ook al, of ga ik nu makkelijk zeggen dat dat toen nodig was.”

Strenge maatregelen, zoals het sluiten van scholen of winkels, raken veel mensen hard. Daarom is het nu eenmaal belangrijk om een balans te vinden tussen maatschappelijke belangen en de strijd tegen het virus. “Je kunt altijd eerder zware maatregelen nemen”, zei Dijkhoff in het Kamerdebat over de lockdown. “Maar de ironie is dan dat we nu hier staan te betreuren dat we die maatregelen nu moeten nemen, en dan daar tegenover stellen dat we ze eerder hadden moeten nemen.”

Waar scholen moeten sluiten, blijven kerken wel open. Het sluiten van kerken is moeilijk te regelen vanwege regels in de grondwet. Volgens Dijkhoff is het niet eerlijk de vergelijking tussen scholen en kerken te maken, maar hij roept kerken wel op om geen misbruik te maken van hun bijzondere positie. “Kerken moeten het recht om open te zijn niet ten volle benutten”, zegt de liberaal. Eerder reageerden politici al verontwaardigd op beelden uit onder meer Staphorst, waar ondanks alle strenge regels grote kerkdiensten werden gehouden.