Kamer eist plan van kabinet voor na lockdown op 19 januari

Partijen in de Tweede Kamer hameren erop dat het kabinet met een plan moet komen voor na 19 januari. Dan loopt in principe de harde lockdown af, en moet er een plan klaar zijn om te voorkomen dat Nederland weer te maken krijgt met een aanscherping van de coronaregels. De vaccinatiestrategie en veel meer testen moeten daarin centraal staan.

“Er moet een plan komen waardoor we er weer uitkomen”, zegt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. “Een plan waar de vaccinaties een rol in spelen, waar sneltesten bij horen, maar waardoor we niet opnieuw in deze situatie terechtkomen. Dat mogen we aan dit kabinet vragen, na alles wat er gebeurd is en na negen maanden in deze crisis.”

“Maak het licht aan het einde van de tunnel concreet”, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten in het debat over de lockdown. Hij verwijst naar de uitspraak van premier Mark Rutte in diens toespraak vanuit het Torentje. 2021 moet het jaar van hoop worden, maar dat “vraagt ook om perspectief hoe we ons na de lockdown kunnen bevrijden uit deze knellende positie”, zegt Jetten. “Het kabinet moet de komende vijf weken daarvoor gebruiken.” Er wordt wat D66 betreft veel meer getest na de lockdown. Dit moet “onderdeel worden van het dagelijks leven”, zegt Jetten. Hij wil ook weten wanneer er genoeg mensen gevaccineerd zijn om de coronaregels behoorlijk te versoepelen.

“Hoe zorgen we dat dit niet nog een keer nodig is”, vraagt Klaver zich af over de lockdown. Hij is weinig positief over het vooruitzicht. De testcapaciteit schiet nog flink tekort, zegt Klaver. Volgens hem zijn er misschien wel een miljoen tests per dag nodig. Ook over het vaccin zijn nog veel vragen. Hij wil weten wat het voor Nederland betekent dat de Europese toezichthouder EMA misschien aanstaande maandag het vaccin van Pfizer-BioNTech al goedkeurt. “Per wanneer gaan we dan in Nederland inenten?” Die vraag heeft ook CDA’er Pieter Heerma.

De lockdown is zo ingrijpend, dat mensen uitzicht op versoepeling verdienen, vindt SP-leider Lilian Marijnissen. “Wat wij kosten wat het kost willen voorkomen is dat we deze maatregelen moeten nemen, zonder dat we het begin van een garantie hebben dat we na 19 januari goed hieruit kunnen komen. Goed het virus onder controle kunnen houden.” Daarvoor is goed testbeleid nodig, zegt de socialiste. Naast preventief testen moeten de contacten van besmette personen snel in beeld zijn. “Zijn we dan, na 19 januari, in staat het bron- en contactonderzoek vol te blijven houden, ook als het aantal besmettingen misschien weer wat op gaat lopen?”