‘Luchtvaartnota overschrijdt Klimaatakkoord met 90 Megaton CO2’

De luchtvaartnota die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dit voorjaar presenteerde, stuurt aan op een forse overtreding van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit concludeert Natuur & Milieu na onderzoek naar de beschikbare koolstofruimte voor de luchtvaart. De milieuorganisatie zegt het Klimaatakkoord van Parijs te hebben vertaald naar een koolstofbudget voor de luchtvaart. In 2038 is dit koolstofbudget opgebruikt, in 2050 met 90 megaton overschreden, aldus het onderzoek. Om dit te voorkomen is een CO2-plafond voor de Nederlandse luchthavens nodig dat ervoor zorgt dat de uitstoot van de sector ieder jaar met 5,2 procent daalt, stelt de milieuorganisatie.

Een koolstofbudget geeft weer hoeveel broeikasgassen maximaal kunnen worden uitgestoten om opwarming van de aarde te beperken. “Met dit rapport laten we het kabinet zien wat er moet gebeuren om ook de Nederlandse luchtvaart aan het Klimaatakkoord van Parijs te laten voldoen. Met de huidige aanvliegroute van het kabinet redden we dat nooit. Technologische innovatie levert de komende dertig jaar bij lange na niet voldoende CO2-reductie op. Een forse vermindering van het aantal vluchten is onvermijdelijk”, zegt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

De milieuorganisatie presenteert het onderzoek in aanloop naar het luchtvaartdebat woensdag in de Tweede Kamer waar ook de luchtvaartnota op de agenda staat. “Wij roepen de minister op: neem onze studie ter harte en formuleer doeltreffend klimaatbeleid”, zegt Demmers.