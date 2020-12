Medewerker UWV verdacht van verduisteren 1,8 miljoen euro

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag twee woningen in Rotterdam doorzocht in een onderzoek naar de verduistering van 1,8 miljoen euro bij het UWV. Een 31-jarige man wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrift tijdens zijn werkzaamheden in dienst van de uitkeringsinstantie.

Het UWV kwam de verduistering een week geleden op het spoor, waarna een onderzoek is ingesteld door de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Vermoed wordt dat de man verzoeken van werkgevers voor compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid heeft vervalst. Het geld dat hij daarmee opstreek, liet hij overmaken naar bankrekeningen van andere bedrijven waarmee de verdachte vermoedelijk samenspande. Een aantal onterechte uitbetalingen konden door de ontdekking nog worden tegengehouden.

“In het kader van het onderzoeksbelang is de man niet aangehouden”, laat een woordvoerder van FIOD desgevraagd weten. Wat de reden daarvan is, is onbekend.