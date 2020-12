‘Mensen krijgen misschien niet de benodigde zorg door coronadruk’

Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, kunnen mensen binnenkort misschien niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. De werkdruk voor de mensen in de zorg is hoog. Door ziekte en stress kunnen zorgmedewerkers uitvallen, waarschuwen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De twee toezichthouders hebben zondag een brief overhandigd aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Die brief hebben ze dinsdag ook met de rest van het land gedeeld. De instanties schrijven dat de nieuwe toename van het aantal gevallen, kort na het hoogtepunt van de tweede golf, “ontegenzeggelijk leidt tot grote risico‚Äôs voor de veiligheid en toegankelijkheid van zorg”. Het lukt ziekenhuizen momenteel om de meeste behandelingen die binnen zes weken moeten worden uitgevoerd, ook binnen die termijn te verrichten. Bovendien is de zorg veilig. Maar het is “een wankel evenwicht”, waarschuwen NZa en IGJ, want het ziekteverzuim is hoog. Ziekenhuizen zien dat steeds meer medewerkers burn-outverschijnselen hebben.

Sinds het begin van de uitbraak hebben huisartsen veel minder mensen doorverwezen naar ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. De toezichthouders schatten dat er ongeveer 1,1 miljoen minder verwijzingen zijn geweest dan gebruikelijk. In sommige gevallen zijn de klachten vanzelf overgegaan, maar er zullen ook veel mensen bij zitten die later alsnog geholpen moeten worden. Dat stuwmeer van uitgestelde zorg kan pas worden aangepakt als de coronacrisis voorbij is.