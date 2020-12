Minister Schouten maakt kans op titel Dom Bontje

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een van de kanshebbers voor de titel Dom Bontje. Zij staat volgens de Stichting Bont voor Dieren symbool voor het leed dat de miljoenen nertsen in Nederland hebben doorstaan in de coronapandemie.

Andere kanshebbers zijn zanger Gordon, presentator Koen Kardashian, rapper Tur-G en de tv-persoonlijkheden Montana Meiland en Mary Borsato, meldt de stichting die strijdt voor een bontvrije samenleving dinsdag.

Gordon is genomineerd omdat hij een jas droeg met een kraag van vossenbont, rapper Tur-G vanwege een jas met een kraag van wasbeerhond en Koen Kardashian omdat ook hij een bontjas heeft, waar hij al twee keer eerder over is benaderd door Bont voor Dieren. De stichting is verder door betrokken volgers gewezen op de bontkragen van Montana Meiland en Mary Borsato. Begin januari maakt Bont voor Dieren de winnaar bekend.

Vorige keer is rapper Lil’ Kleine uitgeroepen tot Dom Bontje van het jaar. Daarvoor was de twijfelachtige eer voor Famke Louise. Zij is inmiddels tot inkeer gekomen en kwam dit jaar met een documentaire over de bontindustrie.

“Dankzij de inzet van Famke Louise kreeg een miljoenenpubliek voorlichting en werd er bewustwording gecreëerd over de bontindustrie”, zegt directeur Sandra Schoenmakers van Bont voor Dieren. “Ik stel voor dat alle genomineerden voor 2020 haar voorbeeld volgen door deze docu te bekijken. Laat dit toch het laatste jaar zijn dat we deze verkiezing in Nederland moeten organiseren.”