Nederland en andere Europese landen stemmen begin vaccinaties af

Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en vier andere Europese landen willen het begin van de coronavaccincampagne onderling afstemmen. De lancering zal worden gecoördineerd, zeggen de gezondheidsministers van deze landen. Ook België, Luxemburg, Spanje en Zwitserland hebben het initiatief van Italië ondertekend.

Dat betekent volgens een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) niet per se dat overal tegelijk begonnen wordt met inenten. Wel gaan de landen onderling ervaringen en andere informatie uitwisselen over de vaccinaties. Ook gaan zij gezamenlijk “desinformatie” over vaccins te lijf. Daarnaast moeten er gemeenschappelijke richtlijnen komen voor het vaccineren van grenswerkers.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) neemt maandag vervroegd een besluit over de toelating van het eerste coronavaccin in de Europese Unie, van Pfizer en BioNTech. Als het agentschap maandag het eerste coronavaccin goedkeurt, laat de Europese Commissie dat nog voor Kerstmis toe, zodat het in de EU verkocht en gebruikt mag worden. De eerste vaccinaties kunnen dan nog dit jaar plaatsvinden.

De Duitse minister Jens Spahn wil dat Duitsland binnen een tot drie dagen na de goedkeuring begint met inenten. Dat zou dan rond Kerstmis zijn. Of dat in Nederland mogelijk is, is onduidelijk.