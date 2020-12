‘Nieuwe lockdown weer ongekend harde klap voor toerisme’

De nieuwe harde lockdown van vijf weken in Nederland is weer een ongekend harde klap voor de toerismesector, die het al zo moeilijk heeft gehad door de coronacrisis. Dat zegt een woordvoerder van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) in een reactie op de strenge maatregelen van het kabinet om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

“Het zijn heel heftige en pittige tijden voor het toerisme, maar blijkbaar is de nieuwe lockdown nodig als het gaat om gezondheid en veiligheid, wat het allerbelangrijkste is”, aldus de zegsvrouw. Door de nieuwe lockdown zijn onder meer kledingwinkels, musea en concertzalen gesloten, waardoor mensen veel minder uitstapjes gaan maken naar bijvoorbeeld de grotere steden met de kerst. Ook worden vakanties naar het buitenland dringend afgeraden en moeten restaurants en bars in hotels dicht.

Het NBTC zegt dat de zomer nog wel goed was voor de toeristische sector in Nederland, omdat mensen veel meer in eigen land op vakantie gingen in plaats van naar het buitenland. Maar met de nieuwe lockdown is er gelijk weer een hoop onzekerheid over de toekomst voor de branche. Volgens de woordvoerder is herstel van het toerisme sterk afhankelijk van de komst van coronavaccins.