Ontmanteling Satelliet-toren van DNB begonnen

De ontmanteling van de Satelliet, de ronde toren van het hoofdgebouw van De Nederlandsche Bank in Amsterdam, is dinsdag begonnen. De bijna 30 jaar oude toren krijgt een nieuwe bestemming op een nog nader te bepalen plek in de hoofdstad.

DNB wil hiermee iets teruggeven aan de stad, maar ook bijdragen aan een circulaire economie. Het gebouw wordt op een andere locatie volledig herbouwd. De betrokken partijen zijn nog in gesprek met geïnteresseerden en hopen volgend jaar hierover meer te kunnen bekendmaken. Wat vaststaat, is dat het gebouw een maatschappelijke bestemming krijgt.

De ontmanteling gebeurt door New Horizon, die de onderdelen van de toren met een elektrische boot afvoert en opslaat. Vervolgens zorgt het bedrijf RE:BORN ervoor dat met deze onderdelen een compleet nieuw gebouw elders in Amsterdam verrijst. Voor de herbouw wordt het volledige betonnen casco (vloeren, kolommen en trappen) opnieuw gebruikt, net als het overgrote deel van de gevel en installaties.

De Satelliet is een ontwerp van architect Jelle Abma. DNB heeft de toren niet meer nodig vanwege effici├źnter gebruik van het hoofdgebouw. Op de plek waar nu de Satelliet staat, komt een tuin die voor iedereen toegankelijk is.

Het ontmantelen van de toren is weliswaar duurder dan sloop, maar op termijn is het 30 tot 40 procent goedkoper dan nieuwbouw, zei directeur Saman Mohammadi van RE:BORN. Bovendien bespaart het volgens hem tot 60 procent aan CO2-uitstoot en blijft de emotionele waarde van het pand – “een gebouw met een verhaal” – behouden.