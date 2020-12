Opnieuw zetel erbij voor Fractie-Van Pareren in Eerste Kamer

De Fractie-Van Pareren in de Eerste Kamer, een afsplitsing van Forum voor Democratie, heeft er opnieuw een lid bijgekregen. Lennart van der Linden heeft zich erbij aangesloten, maakte voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de senaat dinsdag bekend.

Vorige week had Van der Linden al aangekondigd FVD te verlaten. Toen was nog niet duidelijk of hij alleen zou doorgaan of zich zou aansluiten bij een bestaande fractie. Van der Linden was tot voor kort plaatsvervangend voorzitter van de partij van Thierry Baudet.

Vorige week trad Loek van Wely toe tot de Fractie-Van Pareren. Ook hij was eerder lid van FVD.