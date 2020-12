Pfizer kan bij eerder groen licht voor vaccin ook eerder leveren

Als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) al eerder het groene licht geeft voor toelating van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, dan kan het vaccin ook al eerder worden geleverd. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse tak van farmaceut Pfizer dinsdag gezegd.

“Wij wachten het definitieve commentaar van de EMA af. Maar in theorie kunnen wij leveren vanaf het moment dat er een positieve opinie is over het vaccin”, aldus de zegsman.

Eerder dinsdag liet de EMA weten al op 21 december een besluit te willen nemen over toelating van het vaccin. Eerder gold 29 december als uiterste datum voor het zwaarwegende advies.

Of een mogelijk eerdere levering ook invloed heeft op het tempo van vaccinatie in Nederland, weet Pfizer niet. “Daarover gaan wij niet, maar de GGD.”

Eerder zei zorgminister Hugo de Jonge dat Nederland naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer krijgt.