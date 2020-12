Ruim 8,4 miljoen mensen zien coronatoespraak Rutte

Ongeveer 8,4 miljoen mensen hebben maandagavond gekeken naar de toespraak van premier Mark Rutte vanuit het Torentje. Sinds het begin van de coronacrisis wist nog niet eerder een toespraak of persconferentie zo veel kijkers te trekken, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. In de toespraak vertelde Rutte over de nieuwe, zeer strenge lockdownregels.

De meeste mensen, 6 miljoen, keken via NPO 1 naar de boodschap van de premier. Op RTL 4 keken bijna 1,9 miljoen mensen naar de extra uitzending van het RTL Nieuws die rond 19.00 uur begon. Ook daarin was de toespraak live te zien. Op SBS6 werd de boodschap van Rutte door 470.000 mensen bekeken.

Het was de tweede keer dit jaar dat de minister-president een toespraak over de coronacrisis hield. De eerste keer was op 16 maart, toen er ruim 7 miljoen mensen keken. Ook toen scoorde NPO 1 de meeste kijkers met zo’n 5,4 miljoen. Op RTL 4 en SBS6 keken respectievelijk 1,2 miljoen en 446.000 mensen.

De meest bekeken coronapersconferentie was eind april op televisie. Toen keken 7,8 miljoen mensen.