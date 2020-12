Rutte: ‘heel terughoudend’ om basisscholen eerder te openen

Verscheidene partijen hebben dinsdag tijdens het coronadebat opgeroepen om al eerder te kijken of basisscholen voor 18 januari weer open kunnen, maar daar is premier Mark Rutte “heel terughoudend” in. Hij wil eerst weten welk effect oud en nieuw op de besmettingscijfers heeft en dat kan het kabinet pas halverwege januari weten.

Maar zodra er iets open kan, dan is de basisschool “sowieso” de eerste, verzekert Rutte. “Het onderwijs is een prioriteit en daarbinnen het basisonderwijs.”

GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt de onderbouwing te missen waarom basisscholen dicht moeten. “Alles wat ik van het OMT lees, gaat over middelbare scholen.” Het effect van gesloten basisscholen zou gering zijn. Als het OMT zou adviseren dat het nodig was, “dan sta ik daar vol achter”, aldus Klaver.

Rob Jetten, fractieleider van coalitiepartij D66, vindt het “echt onverstandig” als de premier er pas half januari meer over kan zeggen. “Elke dag telt.”

Rutte vindt de inbreng van Klaver “echt te makkelijk”. Het sluiten van de basisscholen leidt volgens hem namelijk tot veel minder reisbewegingen van ouders. Bovendien zou het OMT dit wel degelijk adviseren, mits het past in een “breed pakket” van maatregelen.

Verder wil hij niet “hard nee” zeggen tegen de Kamer en best proberen of het een week eerder kan, “maar word niet boos als het niet lukt”.